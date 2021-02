DJ Lanxess übernimmt für rund 1 Milliarde Dollar Emerald Kalama Chemical

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemie-Konzern Lanxess stärkt sich mit einem Zukauf in den USA in den Bereichen Lebensmittel und Tiernahrung. Der Kölner MDAX-Konzern übernimmt nach eigenen Angaben den Wettbewerber Emerald Kalama Chemical von Tochtergesellschaften der Private-Equity-Gesellschaft American Securities. Den Unternehmenswert bezifferte Lanxess mit 1,075 Milliarden US-Dollar. Abzüglich Verbindlichkeiten ergebe sich ein Kaufpreis von rund 1,04 Milliarden Dollar oder umgerechnet 867 Millionen Euro, den Lanxess den weiteren Angaben zufolge aus vorhandenen liquiden Mitteln finanzieren will. Mit einem Vollzug der Transaktion, die noch von den zuständigen Behörden abgenickt werden muss, rechnet Lanxess im zweiten Halbjahr.

Emerald Kalama Chemical ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien vor allem für den Consumer Bereich, wie die Lanxess AG ausführte. Emerald Kalama Chemical erzielte 2020 einen Umsatz von rund 425 Millionen Dollar bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 90 Millionen Dollar. Lanxess rechnet innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion mit einem zusätzlichen jährlichen EBITDA-Beitrag von rund 30 Millionen Dollar bzw 25 Millionen Euro durch Synergie-Effekte. Zudem soll sich der Zukauf bereits im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken.

"Die Geschäfte von Emerald Kalama Chemical passen optimal zu uns", sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert. "Wir stärken unser Segment Consumer Protection weiter und erschließen margenstarke neue Anwendungsfelder, etwa in der Lebensmittelindustrie und der Tiergesundheit. Darüber hinaus vergrößern wir unsere Präsenz in unserer Wachstumsregion Nordamerika. Das alles macht uns noch profitabler und stabiler."

Emerald Kalama Chemical beschäftigt weltweit rund 500 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstandorte in Kalama/Washington (USA) sowie in Rotterdam (Niederlande) und Widnes (Großbritannien). Rund 45 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet Emerald Kalama Chemical in Nordamerika. "Emerald Kalama Chemical ist sehr effizient aufgestellt und hat seine Produktionsaktivitäten an nur drei Standorten gebündelt. Daher erwarten wir eine zügige Integration", zeigte sich Zachert zuversichtlich.

Das US-Spezialchemie-Unternehmen macht rund 75 Prozent seines Umsatzes mit Spezialitäten für den Consumer-Bereich. Dazu zählen Konservierungsstoffe für Lebensmittel, Haushalt und Kosmetik, Aroma- und Duftstoffe sowie Produkte für Tiernahrung. Das übrige Viertel des Umsatzes kommt aus dem Geschäft mit Spezialchemikalien für industrielle Anwendungen, unter anderem für die Kunststoff- und Klebstoffindustrie.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2021 04:03 ET (09:03 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.