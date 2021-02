Köln/München (ots) - Die ARD-Kultur- und Informationsradios und Deutschlandfunk haben den größten Rechtsterrorismusprozess der deutschen Geschichte als Dokumentarhörspiel aufbereitet. Die 12-stündige Produktion "Saal 101" wird am 19. Februar 2021 zeitgleich in den Kultur- und Informationsradios der ARD und im Deutschlandfunk ausgestrahlt - und parallel auch in der ARD-Audiothek veröffentlicht.Das Dokumentarhörspiel unter Federführung des BR beruht auf einer Sammlung von Prozess-Protokollen der Gerichtsreporter*innen von ARD und Deutschlandfunk. Diese mehr als 6.000 Seiten umfassenden Protokolle sind ein einzigartiges Stück Zeitgeschichte: Es existiert kein Prozess-Mitschnitt in Ton oder Bild, die Berichterstatter*innen protokollierten die mündliche Verhandlung an jedem der 438 Prozesstage.Jede der 24 Folgen von knapp 30 Minuten Länge widmet sich einem Themenkomplex aus der Beweisaufnahme. Dabei folgt "Saal 101" nicht der Chronologie des Prozesses. Vielmehr bringt es Zeugenaussagen zusammen, die tatsächlich vielleicht weit auseinanderlagen, jedoch dieselbe Fragestellung behandeln. Das Hörspiel zoomt in die Mitschriften und über diese in den Gerichtssaal hinein.Dr. Reinhard Scolik, BR-Programmdirektor Kultur und ARD-Koordinator für Wissen und Kultur: "Unser Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess ergänzt auf einzigartige Weise die gesellschaftliche Aufarbeitung. Es erläutert unaufdringlich die Hintergründe und lässt den Prozess nacherleben. Je länger man es hört, desto mehr zieht es einen in den Bann, auch dank der großartigen Sprecherinnen und Sprecher wie nicht zuletzt Martina Gedeck, Bibiana Beglau und Thomas Schmauser. Dass alle Kultur- und Informationsradios der ARD zusammen mit der Ausstrahlung beginnen, macht das Hörspiel auch zu einem medialen Ereignis."Mehr Informationen: https://www.br.de/presse/inhalt/pressemitteilungen/saal-hunderteins-der-nsu-prozess-als-dokumentarhoerspiel-100.htmlPressekontakt:BR PresseKaren ZollerTelefon: 089 - 5900 94554E-Mail: Karen.Zoller@br.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4837818