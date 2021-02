Unabhängig von der Pandemie will Spotify langfristig flexible Arbeitsmodelle anbieten. Der Konzern hofft auf effektiveres Arbeiten und neue Talente. Spotify lässt seine Beschäftigte langfristig von da arbeiten, wo sie wollen. "Wir glauben, dass die Zeit für den Übergang zu einem flexiblen/verteilten Unternehmen gekommen ist", teilt Spotify in einem Blogpost mit. Globalisierung und Digitalisierung hätten die Entwicklung in diese Richtung schon vor der Pandemie angetrieben. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr hätten den Prozess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...