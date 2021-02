Das Währungspaar USDJPY konnte sich in den vergangenen Wochen gut erholen. Allerdings kamen die Kursanstiege an einem großen Widerstandslevel zum Erliegen. Das öffnet Tür und Tor für lukrative Tradingchancen. Entweder der Markt dreht wieder in Richtung der alten Tiefs oder die Rally geht aus einer guten Korrektur weiter auf neue Hochs. Der optimale Zeitpunkt die Setupplanung ins Auge zu fassen. Der Tagestrend ist klar aufwärts gerichtet Tickmill-Analyse: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...