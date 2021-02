DGAP-Ad-hoc: Umalis Group / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Umalis Group: Übernahme von CAPE SERVICE und neue externe Wachstumsprojekte in Prüfung



14.02.2021 / 13:09 CET/CEST

UMALIS GROUP bestätigt die Übernahme des Wettbewerbers CAPE SERVICE, eines der ältesten Trägergesellschaft Frankreichs, und kündigt an, im Jahr 2021 eine weitere Übernahme tätigen zu wollen.



UMALIS GROUP hat am Donnerstag, den 11. Februar, die Übernahme von CAPE SERVICE unterzeichnet. Diese Akquisition erhöht den Proforma-Umsatz des Unternehmens um 950.000€. CAPE SERVICE wird mit einem Eigenkapital von 250.000€ und 40 Beratern eine direkte Tochtergesellschaft der UMALIS GROUP.



UMALIS GROUP kontrolliert auch zwei andere Trägergesellschaften: UMALIS RESEARCH, mit einem Umsatz von 1,5 Mio.€, das sich den IT-Experten und Forschern widmet, und UMALIS VIP, mit einem Umsatz von 1,5 Mio.€, das sich den unabhängigen Experten mit den höchsten Abrechnungen widmet.



Nach dieser Übernahme beträgt der Proforma-Umsatz der UMALIS GROUP SA und ihrer Tochtergesellschaften somit 8,5 Mio.€ für 2020.



Alle von der EDERN-Holding kontrollierten Trägergesellschaft erzielten im Jahr 2020 einen Proforma-Umsatz von 12 Millionen Euro.



Christian PERSON, CEO: "Unser Ziel für UMALIS GROUP ist es, innerhalb von 24 Monaten die symbolische Obergrenze von 20 Millionen Euro zu erreichen, zur Hälfte durch organisches Wachstum, zur Hälfte durch externes Wachstum. Wir sind auf der Suche nach allen Trägergesellschaften und werden alle Akquisitionsmöglichkeiten, die sich uns bieten, prüfen".

