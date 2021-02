Die Großeltern: "Coronabedingt" sehen meine Eltern und Schwiegereltern ihre Enkel seit einem Jahr nur noch selten. Das Schönste, was wir unseren Eltern geschenkt haben, die Enkel, dürfen nicht mehr zu den Großeltern. Sie waren jedoch seit Jahren in regelmäßigem Rhythmus der Höhepunkt einmal in der Woche, vom Bus abholen … kochen … essen … Hausaufgaben ...

