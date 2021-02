The Gender Campus in Kzhikode, Kerala, wurde von Pinarayi Vijayan, dem Ministerpräsidenten von Kerala, am 14. Februar eingeweiht. Die Feierlichkeiten fanden angesichts der Eröffnung von Projekten, Programmen und den fertiggestellten Einrichtungen des Campus statt, auf dem von 11. 13. Februar 2021 zum zweiten Mal die Internationale Konferenz zur Geschlechtergleichheit (International Conference on Gender Equality, ICGE II) abgehalten wurde.

Der Abteilung für die Entwicklung von Frauen und Kindern (Department of Women Child Development) der Regierung von Kerala unterstellt, soll sich The Gender Park bei allen Aktivitäten zur Gleichstellung der Geschlechter zum zentralen Ort der Zusammenkunft entwickeln. Als gleichrangiger Partner der Einheit UN Women der Vereinten Nationen wird aus dem Campus der südasiatische Knotenpunkt, wenn es um Themen zur Gleichstellung von Frauen und Transsexuellen geht.

Bei seiner Lobrede auf diese neuartige Initiative sagte der Ministerpräsident: "Der Gender Park sollte nicht nur ein Modellbeispiel für das Land, sondern für die Welt darstellen." Die neuen Projekte auf dem Campus umfassen ein Museum und eine Bücherei zum Thema Gleichstellung der Geschlechter (Gender Museum, Gender Library) sowie eine Gemeinschaft von Frauen zur nachhaltigen Unternehmerschaft (Women in Sustainable Entrepreneurship Fellowship, WiSE). Im Campus befindet sich auch ein internationales Handelszentrum für Frauen (Interational Women's Trade Centre, iWTC) sowie weitere Einrichtungen wie ein internationales Tagungszentrum und ein Amphitheater. Im Rahmen der Einweihungsfeierlichkeiten enthüllte der Ministerpräsident ein Modell des iWTC.

Die Eröffnung folgt auf den erfolgreichen Abschluss der ICGE II, die The Gender Park gemeinsam mit UN Women ausrichtete. Die dreitägige Konferenz zum Thema "Gender in Sustainable Entrepreneurship and Social Business: The Mediating Role of Empowerment" (Geschlechtergleichheit in der nachhaltigen Unternehmerschaft und im Social Business: die vermittelnde Rolle der Geschlechterstärkung). An der Konferenz nahmen prominente Personen teil, darunter Gesundheitsministerin KK Shailaja Teacher (Minister of Health, Social Justice and Women and Child Development) der Regierung von Kerala, die auch Vorsitzende des Leitungsgremiums von The Gender Park ist.

Mit 90 international bekannten Referenten aus mehr als 20 Ländern, darunter Wissenschaftler, Unternehmer, Aktive aus Entwicklung und Politik sowie Aktivisten für Geschlechtergleichheit stellte die Konferenz die Notwendigkeit heraus, die Teilnahme von Frauen und Transsexuellen an sozioökonomischen Unternehmungen zu fördern und ihnen die Mittel an die Hand zu geben, um nachhaltige UnternehmerInnen zu werden. Die in hybrider Form ausgetragene Konferenz lief unter strenger Einhaltung der COVID-19-Protokolle ab. Die Themen und Diskussionen wurden in Übereinstimmung mit den UN-Zielen zur nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) ausgewählt. In diesem Zusammenhang wurde die Konferenz als erste CO2-neutrale Veranstaltung in Kerala organisiert, was die fortgesetzten Bemühungen des Staates betonte, bis 2030 die SDG-Ziele zu erreichen.

