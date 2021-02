Wie Paul Hudson, CEO von Sanofi (FR0000120578), gegenüber der französischen Sonntagszeitung "Le Journal du Dimanche" mitteilte, wird der mit großen Hoffnungen erwartete Corona-Impfstoff MRT5500 seine Marktreife in 2021 nicht mehr erreichen.Ursprünglich rechnete man für den mit dem US-Unternehmen Translate Bio (US89374L1044) entwickelten Impfstoff-Kandidaten mit einer Zulassung in der zweiten Jahreshälfte 2021.Anzeige:Dies ist bereits der zweite Rückschlag für Sanofi, nachdem auch bei einem weiteren Kandidaten in Kooperation mit GlaxoSmithkline (GB0009252882) eingeräumt werden musste, dass dieser wohl bei älteren Menschen keine hinreichende Wirkung hätte.

