Freiburg (ots) - Donald Trump ist freigesprochen worden, und dennoch hat er verloren. Theoretisch kann er sich klammern an die Hoffnung, 2024 mit einer zweiten Kandidatur fürs Weiße Haus ein Comeback zu feiern. Ihn abzuschreiben wäre ein Fehler, doch die Chancen, dass er sich noch einmal an die Spitze des Feldes setzt, sind nach diesem Amtsenthebungsverfahren gesunken. Politisch ist es für ihn eine Niederlage. Wenn immerhin sieben von 50 Republikanern es wagen, mit ihm zu brechen, könnte es den Anfang vom Ende bedeuten. Das heraufziehende Ende einer Ära, in der es in den eigenen Reihen lange kaum jemand wagte, sich gegen einen rachsüchtigen Populisten zu stellen, der aus der "Grand Old Party" eine Trump-Partei gemacht hatte. http://www.mehr.bz/khs46i



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/4838038

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de