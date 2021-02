Zahlreiche Anleger partizipierten am GameStop-Hype, der durch die WallStreetBets-Bewegung auf Reddit ausgelöst wurde - so auch der Krypto-Unternehmer Justin Sun. Der TRON-Gründer bezeichnet den Trend als "Paradigmenwechsel" und bringt Internet-Communities mit Kryptowährungen in Verbindung.? TRON-Gründer stieg bei Kurshoch in GameStop-Aktie ein? Internet-Memes eng mit Kryptoszene verknüpft? Sun von "Clubhouse"-Konzept begeistertKrypto-Unternehmer kann mit Cyber-Devise TRON nur bedingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...