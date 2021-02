Unternehmen, die auf pflanzenbasierte Nahrungsmittel setzen, liegen derzeit im Trend. Auch an der Börse kommt das gut an, jedoch gibt es bislang nur eine Aktie, die allein dafür steht. Springt mit Oatly bald ein weiterer Kandidat aufs Börsenparkett?? Der Milchalternativen-Hersteller könnte 2021 an die Börse gehen ? Blackstone, Oprah Winfrey and Natalie Portman sind prominente Unterstützer? Morgan Stanley soll engagiert worden seinOatly ist ein schwedisches Unternehmen, dass sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...