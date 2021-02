FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Grenzschließungen wegen Corona

(...) Im Moment spricht vieles dafür, dass die massiven Einschränkungen des Grenzverkehrs mit der Tschechischen Republik und dem österreichischen Bundesland Tirol sinnvoll sind. Da ist zum einen die Tatsache, dass die besorgniserregenden neuen Varianten des Virus in den Nachbarländern schon deutlich weiter verbreitet sind als in Deutschland; zum anderen beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Tschechischen Republik ein Vielfaches von der in den angrenzenden deutschen Regionen. Was mit einem solchen Schritt gewonnen werden kann, ist Zeit, in der die Infektionszahlen in Deutschland weiter sinken und mehr Menschen geimpft werden können. Doch auch die Grenzschließungen müssen regelmäßig überprüft werden, denn sie greifen in das Leben vieler Menschen ebenso tief ein wie alle anderen Kontaktbeschränkungen wegen Corona. (...)/be/DP/zb