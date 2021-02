DJ Premier Inn übernimmt ehemaliges Star Inn Hotel in Hannover und wird dort Mieter der Immobilie von Bavaria Investments - 179 Zimmer und 51 Parkplätze direkt am Hauptbahnhof - Haus aktuell wegen Corona noch geschlossen

Hannover/Frankfurt am Main (pts007/15.02.2021/07:05) - Premier Inn baut sein Angebot in Deutschland weiter aus. Die britische Hotelgruppe übernimmt mit dem heutigen 15. Februar 2021 das Star Inn Hannover mit 179 Zimmern und wird damit Mieter in der Bavaria Investments gehörenden Immobilie. Das neue Übernachtungsangebot direkt am Hauptbahnhof mit zudem 51 Parkplätzen wird das erste Premier Inn in Hannover, zwei weitere Projekte in der niedersächsischen Landeshauptstadt befinden sich in der Frühphase der Entwicklung.

Das Haus in der Hamburger Allee 65 ist aktuell aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, wird aber - sobald es die Situation zulässt - als Premier Inn Hannover City University wiedereröffnet. Der neue Betreiber ist sehr daran interessiert, alle Mitarbeiter am Standort weiter zu beschäftigen.

Das Portfolio der britischen Hotelgruppe umfasst nun 69 Hotels in Deutschland. Mathias Schotten, Senior Development Manager von Premier Inn, erläutert: "Hannover spielt bei unseren Planungen schon immer eine zentrale Rolle, weil die Stadt nicht nur als Messe- und Kongressstandort gefragt ist, sondern auch bei Freizeitreisenden punktet." Diese bewundern beispielsweise die malerische Altstadt, nutzen mit dem Maschsee die Besonderheit eines Gewässers mitten in der Stadt und besuchen die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, vom Sprengelmuseum bis zum Welfenschloss. "Auch nach der Corona-Krise wird diese besondere Attraktivität die Menschen ganz schnell wieder in die Stadt ziehen", ist Schotten überzeugt.

Franz Weinzierl und Vladimir Rabkin, beide Geschäftführer von Bavaria Investments, über die Kooperation: "Besonders für unsere Investoren freuen wir uns sehr, einen renommierten Nachfolge-Mieter wie Premier Inn für dieses attraktive Hotel an dem hervorragenden Standort in Hannover gewonnen zu haben."

