Der amerikanische Industriekonzern Timken Co. (ISIN: US8873891043, NYSE: TKR) wird seinen Aktionären am 4. März 2021 eine vierteljährliche Dividende von 29 US-Cents je Aktie ausschütten. Record date ist der 22. Februar 2021. Damit schüttet der Konzern aus Canton, im Bundesstaat Ohio, auf das Jahr gerechnet unverändert 1,16 US-Dollar an die Investoren aus. Mit der jetzigen Ausschüttung wird das 395. Quartal ...

