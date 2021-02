Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - REKORD IM BLICK - Dem Dax winken zum Start in die neue Handelswoche leichte Kursgewinne. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Rosenmontag rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,73 Prozent höher auf 14 153 Punkte. Vor einer Woche hatte er mit 14 169 Punkten sein bisheriges Rekordhoch erreicht. Im weiteren Wochenverlauf war er dann um 14 000 Punkte gependelt. In den Vereinigten Staaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...