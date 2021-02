Asien fährt heute früh nur mit halber Kraft, da die meisten Börsenplätze weiterhin aufgrund von Feiertagen geschlossen bleiben. Australien, Japan und Südkorea handeln jedoch und weisen starke Gewinne aus. Die gute Stimmung hat sich auch auf den Terminmarkt übertragen. Alle wichtigen Future notieren im Plus, wobei der DAX-Future 20 Minuten vor Eröffnung der europäischen Vorbörse mit einem Gewinn von 0,58 % auf 14.144 Punkte heraussticht. Aber auch der S&P 500 Future kann sich um 0,40 % auf 3.946 Punkte verbessern. Das Nasdaq-Future wird bei 13.844 Punkten (+0,28 %) gesehen.An einem handelsschwachen Tag konnte sich Frankfurt am Freitag überwiegend ins Plus retten. Im Vorfeld des heutigen Feiertags in den USA blieb das Interesse der Anleger sehr zurückhaltend. Der DAX konnte am Ende bei 14.049,89 Punkten (+0,06 %) schließen. Starke Käufe ergaben sich bei der Deutschen Bank, deren Aktien um 1,89 % auf 8,98 Euro steigen konnten, und bei Fresenius Medical Care, die sich wieder um 2,23 % auf 61,38 Euro erholten. Besonders schwach entwickelt sich dagegen der SDAX, der unter Gewinnmitnahmen litt und um -0,47 % auf 15.597,93 Punkte sank.

Den vollständigen Artikel lesen ...