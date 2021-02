Lindau / Nürnberg (ots) -- "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt loszulegen!" Lindau Tourismus und Digitalagentur lottaleben entwickeln umfangreiche digitale Stadtführung (https://www.lindau.de/touren/lindau-inselrundgang/)- kostenfreier Service auf lindau.de - weitere Touren in Planung!- 19 Attraktionen auf 5-km-Tour mit Videos, Bildern, interaktiven Karten ...Lindau / Nürnberg (ots) - Seit Beginn der Corona-Pandemie ist Reisen in vielen Bereichen nur noch sehr eingeschränkt möglich. Die Sehnsucht nach kleinen Lichtblicken wächst bei vielen Menschen - für Lindau der richtige Zeitpunkt, ihre digitalen Stadtrundgänge zu starten!"Wir möchten die Verbindung zu unseren Gästen nicht abreißen lassen und etwas Inspiration in die Wohnzimmer bringen. Die Nachfrage nach spannenden digitalen Angeboten ist auf jeden Fall da", erklärt Tourismus-Chef Carsten Holz.Miteinander auf Tour - auch auf Distanz begeisterndZu den 19 Sehenswürdigkeiten des ersten Online-Sightseeings begleitet eine echte Insel-Insiderin und offizielle Stadtführerin per Video. Was den Inselrundgang zudem so unterhaltsam und besonders macht:- das Spielerische: viele interaktive Elemente zum Durchklicken, z.B. Stadtkarten mit Zusatzinformationen, Bildern und "Around-Me"-Funktion zur Erkundung der Umgebung- viele multimediale Inhalte: Bilderstrecken, Video- und bald auch Audio-Guides, Geo-Daten- Platz für eigene Ideen: z.B. der TourenplanerDen Menschen ein besonders Erlebnis machenDie Dreharbeiten zur Inselrunde fanden jetzt im Februar statt. Andreas Ochs, Geschäftsführer von lottaleben, der verantwortlichen Digitalagentur: "Das Wetter war nicht ideal. Jetzt ging es uns aber erstmal darum, den Menschen in diesen Zeiten schnell ein besonders Erlebnis zu bereiten."Weitere digitale Rundgänge folgen. Künftig sollen die Touren ein Zusatzangebot zu den schnell ausgebuchten Sightseeing-Touren der Stadtführer*innen sein.Lindau im Bodensee: das Herzstück der Bayerischen RivieraDie rund 26.000 Einwohner zählende, mediterrane Insel- und Gartenstadt Lindau liegt am östlichen Ufer des Bodensees in der Vierländerregion Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Ihre markante Hafeneinfahrt, gesäumt vom "Neuen Leuchtturm" und dem majestätischen "Bayerischen Löwen", ist das Wahrzeichen der pittoresken Stadt.Über LottaLeben MediaDie Digitalagentur lottaleben aus Nürnberg ist u.a. spezialisiert auf Tourismus sowie die Branchen des Mittelstandes. Mehr als 10 Jahre Erfahrung & Expertise in Web-Entwicklung, SEO und Inbound-Marketing zeichnen uns aus. Die digitalen Stadtrundgänge basieren auf Canvayo, unserer Plattform für lebendige Website-Lösungen.Bilder auf NachfragePressekontakt:Lindau Tourismus und Kongress GmbHCarsten HolzTel.: +49 8382 8899 700E-Mail: marketing@lindau-tourismus.deLinggstraße 3 | D-88131 Lindau im Bodenseelottaleben media GmbHMarlina Pfefferer, ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 178/11 999 50E-Mail: mp@lottaleben.deOriginal-Content von: Lindau Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153153/4838076