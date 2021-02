Der Bitcoin-Kurs hat sich am Wochenende zeitweise bis auf wenige hundert Dollar der Marke von 50.000 Dollar angenähert. Zwar fehlte für einen Ausbruch (noch) die letzte Konsequenz, sie bleibt aber trotz eines kleinen Rücksetzers in Reichweite. Am übrigen Kryptomarkt werden derweil deutliche Verluste geschrieben. Nach Daten von coinmarketcap.com hat der Bitcoin am Sonntagnachmittag bei 49.488 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Vor dem Sprung über die psychologisch wichtige 50.000er-Marke ist der ...

