Volkswagen erfindet sich neu. Auf den ID.3 folgte bereits das Elektroauto ID.4. Der ID.5 soll 2021 auf den Markt kommen. Darüber hinaus wird VW mehr als 70 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren in E-Mobility, Software und Autonomes Fahren stecken. VW-Chef Herbert Diess drückt aufs Tempo. Was das iCar von Apple betrifft, so bleibt der VW-Chef gelassen…Konzernchef Herbert Diess gibt sich in Bezug auf einen möglichen neuen Konkurrenten Namens Apple im Auto-Business gelassen. Der Plan von Apple ...

