Der amerikanische Industriekonzern General Electric Co. (ISIN: US3696041033, NYSE: GE) wird am 26. April 2021 1 US-Cent als vierteljährliche Dividende an seine Investoren ausbezahlen. Ex-Dividenden Tag ist der 5. März 2021. Im Oktober 2018 wurde eine Kürzung der Quartalsdividende von 12 US-Cents auf nur noch 1 US-Cent bekanntgegeben. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre damit 0,04 US-Dollar. Die aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...