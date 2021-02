DJ MÄRKTE ASIEN/Fest - Nikkei erstmals seit 1990 über 30.000

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Die Akteure an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien setzen weiter auf die neue US-Regierung unter Joe Biden und ein Billionen-Dollar-Maßnahmenpaket für die US-Wirtschaft. Auf breiter Front ging es zum Start in die neue Woche mit den Indizes weiter nach oben, der Nikkei-Index in Japan überwand zum ersten mal seit 1990 wieder die 30.000-Punkte-Marke. Auch die Ölpreise stiegen deutlich.

Für gute Laune sorgte daneben, dass die Corona-Pandemie - gemessen an den Fallzahlen - weiter abzuebben scheint. Konjunkturseitig spielten ein stärker als erwartet ausgefallenes japanisches Wirtschaftswachstum und unternehmensseitig verbesserte Gewinnausblicke den Optimisten an der Börse in die Karten. In China und Hongkong wurde wegen der Neujahrsfeierlichkeiten erneut nicht gehandelt.

Der Nikkei-Index legte um 1,9 Prozent zu auf 30.084 Punkte. Er schloss damit nur minimal unter dem Tageshoch. Der Kospi in Korea gewann 1,5 Prozent, der australische S&P/ASX-200 machte 0,9 Prozent gut. Über den jüngst verhängten fünftägigen Lockdown im Bundesstaat Victoria wegen eines Corona-Ausbruchs hätten die Anleger hinweggesehen, hieß es.

Olympus von optimistischeren Ausblick getrieben

Zu den Unternehmen in Japan, die ihren Gewinnausblick angehoben haben, weil sie sich nach der Pandemie-Krise kräftig erholen, gehört nun auch Olympus. Die Aktie machte einen Satz um 12,2 Prozent nach oben. Dai-ichi Life (+3,2%) hat den Ausblick ebenfalls angehoben dank eines lukrativen Anteilsverkaufs.

In Seoul, wo der Handel nach zwei Feiertagen am Donnerstag und Freitag wieder aufgenommen wurde, gewann das Indexschwergewicht Samsung Electronics 3,2 Prozent. Die Aktie von Samsung Heavy Industries stieg um 2,9 Prozent, befeuert von einem neuen Auftrag für den Schiffbauer. SK Innovation (-4,2%) fielen dagegen zurück, nachdem ein US-Gericht vergangene Woche in einem Streit um gestohlene Geschäftsgeheimnisse gegen SK und für den Batteriehersteller LG Chem (+3,1%) geurteilt hat.

Höheres Gebot stützt Coca-Cola Amatil

Tagesgewinner im australischen Leitindex waren Nearmap (+19%). Der Experte für Luftbildtechnologie und Standortdaten hatte mit der Vorlage seiner Halbjahresergebnisse Vorwürfe eines sogenannten Shortsellers entkräftet.

Coca-Cola Amatil (+2,1% auf 13,41) profitierten davon, dass der Cola-Abfüller Coca-Cola European Partners sein Übernahmeangebot auf 13,50 von 12,75 Austral-Dollar erhöht hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.868,90 +0,91% +4,28% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.010,59 +1,66% +7,56% 07:00 Kospi (Seoul) 3.151,48 +1,64% +9,68% 07:00 Schanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) Feiertag Straits-Times (Sing.) 2.936,98 +0,39% +2,88% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.609,31 +0,62% -1,71% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:47 Uhr % YTD EUR/USD 1,2138 +0,1% 1,2124 1,2125 -0,6% EUR/JPY 127,49 +0,2% 127,29 127,17 +1,1% EUR/GBP 0,8732 -0,2% 0,8749 0,8788 -2,2% GBP/USD 1,3900 +0,3% 1,3857 1,3797 +1,6% USD/JPY 105,03 +0,0% 104,98 104,89 +1,7% USD/KRW 1104,37 +0,1% 1104,37 1104,09 +1,7% USD/CNY 6,4582 0% 6,4582 6,4582 -1,1% USD/CNH 6,4024 -0,3% 6,4213 6,4328 -1,5% USD/HKD 7,7527 -0,0% 7,7530 7,7531 0% AUD/USD 0,7787 +0,3% 0,7762 0,7744 +1,1% NZD/USD 0,7246 +0,5% 0,7212 0,7215 +0,9% Bitcoin BTC/USD 46.538,50 -5,3% 49.119,75 47.387,50 +60,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,87 59,47 +2,4% 1,40 +25,2% Brent/ICE 63,62 62,43 +1,9% 1,19 +23,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.823,41 1.824,00 -0,0% -0,59 -3,9% Silber (Spot) 27,52 27,35 +0,6% +0,17 +4,3% Platin (Spot) 1.285,55 1.252,00 +2,7% +33,55 +20,1% Kupfer-Future 3,83 3,79 +1,1% +0,04 +8,8% ===

