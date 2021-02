Der DAX startet nahe dem Rekordhoch in die neue Handelswoche und notiert im frühen Geschäft bei 14.140 Zählern 0,6 Prozent im Plus. Für positive Impulse sorgt die anhaltend gute Simmung an der Wall Street, wo am Freitag insbesondere Technologieaktien ihre Aufwärtsbewegung fortsetzten. Am Montag bleiben die US-Märkte feiertagsbedingt geschlossen. An den chinesischen Handelsplätzen fndet aufgrund des Neujahrfestes ebenfalls kein Handel statt. Im Wochenverlauf werden wichtige Unternehmen ihre Geschäftszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...