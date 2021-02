Zum Start in die neue Handelswoche winken am deutschen Aktienmarkt überwiegend Kursgewinne. Etwa eine halbe Stunde vor Beginn des Xetra-Handels wurde der deutsche Leitindex 0,6 Prozent höher gesehen bei 14.137 Punkten. Vor einer Woche hatte er mit 14.169 Punkten sein bisheriges Rekordhoch erreicht."Der Zinsanstieg in den USA lässt die Aktienanleger bislang kalt", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...