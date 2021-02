Die Wiener Börse dürfte am Montag mit freundlicher Tendenz in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine knappe Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,6 Prozent. Auch das europäische Börsenumfeld wird zum Wochenstart mit Kursgewinnen erwartet. Marktbeobachter verwiesen auf die guten Vorgaben Börse in Tokio. Vor dem Wochenende hatten auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...