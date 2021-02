Unterföhring (ots) - Quoten-Schwergewicht: "The Biggest Loser" erreichte am Sonntagvorabend in SAT.1 starke 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern - und damit den besten Wert der aktuellen Staffel. Im Anschluss überzeugte das OSCAR®-prämierte Liebes-Drama "A Star Is Born" mit Bradley Cooper und Lady Gaga ebenfalls mit guten 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen 2,07 Millionen Zuschauer die Free-TV-Premiere des Films.



"The Biggest Loser" - immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.



Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 15.02.2021 (vorläufig gewichtet)



Pressekontakt:

Barbara Stefaner, Communications & PR

News, Sports, Factual & Fiction, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1128, email: barbara.stefaner@seven.one



Photo Production & Editing: Clarissa Schreiner, phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191, email: clarissa.schreiner@seven.one



Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4838129

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de