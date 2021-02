Köln (ots) - Die Küchenmaschine ist zurück - und schlägt wieder zu: Mit 10,4 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer konnte "Kitchen Impossible" mit Tim Mälzer am Sonntagabend um 20:15 Uhr starke Marktanteile erzielen. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es für die Koch-Competition bei VOX hervorragend: 13,3 Prozent schalteten ein. Den Auftakt der 6. Staffel, in der der Hamburger Starkoch von Lucki Maurer herausgefordert wurde, sahen insgesamt 1,90 Millionen Zuschauer! Während Mälzer im "STOI" in Rattenberg und im "Heinersreuther Hof" in Ködnitz scheinbar unlösbare Aufgaben erfüllen musste, ging es für seinen Gegner ins "Der Kleine Heinrich" in Glückstadt und ins "Sonamu" in Frankfurt am Main.Auch "Prominent!" erreichte dann im Anschluss starke Quoten: 12,0 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und 13,9 der 14- bis 49-Jährigen schalteten das Promi-Magazin ein. Insgesamt erreichte VOX einen guten Tagesmarktanteil von 7,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer sowie 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Bereits vor dem "Kitchen Impossible"-Staffelstart sprachen auf Clubhouse am Sonntag um 19:00 Uhr bisherige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Koch-Competition. Über 500 Zuhörerinnen und Zuhörer waren beim Talk dabei, in dem Tim Raue, Viktoria Fuchs, Max Strohe, The Duc Ngo, Sepp Schellhorn, Max Stiegl, Lucki Maurer und Christoph Kunz sowie "Kitchen Impossible"-Produzent Sven Steffensmeier von Endemol Shine Germany über ihre Erlebnisse bei der Koch-Competition, die Herausforderung des Scheiterns vor laufender Kamera und die Solidarität in der Gastronomie-Szene während der Corona-Krise erzählten.Am kommenden Sonntag (21.02.2021) können sich die Zuschauer um 20:15 Uhr auf die nächste "Kitchen Impossible"-Folge freuen, in der Tim Mälzer im "Büyük Harran Doy Doy" in Köln sowie im "Cordo" in Berlin und Daniel Gottschlich in der "Residenz Heinz Winkler" in Aschau am Chiemgau sowie in einer Privatküche in Blankenburg um ihre Kochehre kämpfen müssen.Preview zur "Kitchen Impossible"-Folge Tim Mälzer vs. Daniel Gottschlich im Media Hub (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/allemarken/index.html?id=f23d614f-67c1-11eb-b48c-001a4aa4401c)Wer die gestrige Folgen von "Kitchen Impossible", verpasst hat, kann sie nach TV-Ausstrahlung kostenlos auf TVNOW anschauen. Für TVNOW Premium Kunden steht die nächste "Kitchen Impossible"-Folge mit mit Daniel Gottschlich bereits zum Abruf bereit. Alle Video-Highlights finden die Zuschauer auch bei VOX.de."Kitchen Impossible" - schon jetzt im Stream auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/kitchen-impossible-7887/2021-02)Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 15.02.2021Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas Fauteck, Telefon: 0221-456 74403Fotowünsche:VOX BildredaktionAnna Thoma, Telefon: 0221-456 74279Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4838134