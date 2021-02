Hamburg (ots) - Die Baufi24 Baufinanzierung AG (https://www.baufi24.de/) gehört zu den großen wachsenden Immobilienfinanzierungsvermittlern in Deutschland. Nun plant das Hamburger Fintech die Expansion seines Tochterunternehmens LoanLink24 Mortgage GmbH. Die Marke LoanLink24 ist das englischsprachige Pendant zu Baufi24 und Angebot für alle internationalen Kunden, oft Expatriates, die in Deutschland den Kauf oder Bau einer Immobilie planen.Franchising macht Erfolg planbarIn 2021 sollen dafür unter dem bereits erprobten und ausgezeichneten Baufi24-Franchisemodell Büros primär in Deutschlands Großstädten oder Ballungszentren eröffnen. Für diese werden aktuell zielstrebige, englischsprachige Finanzierungsexperten*innen gesucht. - Eine Karrierechance für angehende Unternehmer*innen, die eine eigene LoanLink24-Geschäftsstelle gründen, aber auch für neue Mitarbeiter*innen, die bei LoanLink24 einsteigen möchten. Alle Franchisenehmer*innen profitieren unter anderem von der Marketingkraft des Mutterunternehmens Baufi24, der Unterstützung beim Aufbau eines Netzwerks vor Ort, einem fertigen Produktkosmos, erprobten Prozessen und einer passenden Softwarelandschaft."Made in Germany, designed for ExPats""Wer als internationaler Kunde oder Expat in Deutschland nach einer Immobilie sucht, braucht einen gut englischsprechenden und unabhängigen Partner an seiner Seite, der sich auf dem deutschen Immobilien- und Finanzierungsmarkt auskennt und dem er vertraut", erklärt Michael Lorenz, Vorstandsmitglied Baufi24 Baufinanzierung AG und Geschäftsführer der LoanLink24 Mortgage GmbH. "Die Expansion unserer neuen Marke LoanLink24 bedeutet Baufi24-Qualität für Expatriates: Unsere Berater*innen bieten schnelle, transparente und moderne Finanzierungslösungen für den Kauf der Traumimmobilie und auf Wunsch die persönliche Beratung. Wir wollen mit weniger Papierkram und weniger Aufhebens den Immobilienkauf für internationale Käufer einfach und schnell machen."LoanLink24-Berater*innen vergleichen dafür während des Erstgesprächs die Angebote von über 400 Banken und können so nicht nur das optimale Zinsangebot oder die beste Finanzierungsoption anbieten, sondern dabei ganzheitlich, und ohne Bindung an ein einzelnes Produkt beraten. "Unser englischsprachiges Team ist darauf spezialisiert, Kunden aus der ganzen Welt zu beraten", erklärt Jan Joisten, Director Sales bei LoanLink24. "Wir agieren je nach individuellem Aufenthaltsstatus des Interessenten passgenau und kennen die jeweils geeigneten Banken, die für unsere Kunden optimale Finanzierungsbedingungen anbieten können. Zusätzlich unterstützen wir bei der Übersetzung von Verträgen und allen weiteren Fragen rund um den Immobilienkauf." Ein Finanzierungszertifikat, wenn möglich innerhalb von 24 Stunden, sowie ein kostenloses Immobiliengutachten runden das Angebot ab.Über LoanLink24LoanLink24 ist das englischsprachige Angebot von Baufi24 für internationale Kunden; die LoanLink24 Mortgage GmbH ist eine 100%-Tochter der Baufi24 Baufinanzierung AG.Als unabhängiger Anbieter vergleicht LoanLink24 die Angebote von mehr als 400 Banken mit dem Ziel, schnellere Finanzierungszusagen bei geringem bürokratischen Aufwand zu ermöglichen. Zum Angebot gehören auch die Unterstützung bei der Immobiliensuche über Immo-Shopping24 sowie die Einwertung der Immobilie. Der Unternehmenssitz ist Hamburg. www.loanlink24.comAlle Unternehmen der Baufi24-Gruppe, zu denen neben LoanLink24 auch Kredit24 und FinLink gehören, liefern schnelle und moderne Lösungen in der Immobilienfinanzierung. Als unabhängiges, gründer-geführtes Unternehmen treibt die Baufi24 Gruppe Innovation in der Kreditwirtschaft voran und ermöglicht ein faires, persönliches und transparentes Kundenerlebnis. www.baufi24.dePressekontakt:Baufi24 Baufinanzierung AGLara VitzthumSenior Manager PR & UnternehmenskommunikationMobil: +49 170-9653334E-Mail & Presseverteileraufnahme: presse@baufi24.deOriginal-Content von: Baufi24 Baufinanzierung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104820/4838133