Nachdem der Elektrolyse-Spezialist ITM Power erst vor Kurzem mit seinen Halbjahreszahlen für Turbulenzen gesorgt hatte, ging es auch in der letzten Handelswoche heiß her. Auf starke Rücksetzer ist schließlich eine neue Trading-Chance gefolgt. Der Wert konnte seitdem wieder zulegen. So könnte es nun in dieser Woche weitergehen.Seit dem Rebound an der 50-Tage-Linie bei 482 Pence Ende Januar kämpfte sich die ITM-Power-Aktie bis an das Volume-Peak bei 672 Pence. Von dort aus setzte der Wert in der vergangenen ...

