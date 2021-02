Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie sooft war es auch letzten Freitag ruhig am Primärmarkt, so die Analysten der Helaba.Insgesamt seien die Finanzierungsbedingungen unverändert als attraktiv zu bezeichnen. So sei der Spread, gemessen am IBOXX Sub-Sovereign zuletzt weiter reingelaufen. Nach wie vor werde das Umfeld von den EZB-Käufen geprägt. Insgesamt sei davon auszugehen, dass die Aktivitäten nach der Bankenberichtssaison wieder spürbar zunehmen würden. Auch der Refinanzierungsbedarf der Länder bestehe weiterhin. In der kommenden Woche sei von dieser Seite erneut mit Platzierungen zu rechnen, zumal bereits einige Ausschreibungen vorlägen. ...

