München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind die Aktien von BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) und Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Als weltweit einzige der großen Volkswirtschaften sei es China gelungen, auch im Krisenjahr 2020 Wachstum zu generieren. Hierbei sei vor allem das Tempo, in dem die Volksrepublik die konjunkturellere Erholung geschafft habe, beeindruckend. Einer Vielzahl internationaler Unternehmen helfe dieser starke wirtschaftliche Aufschwung im Reich der Mitte enorm. Im Besonderen würden jedoch chinesische Unternehmen von der ökonomischen Erholung in ihrer Heimat profitieren, allen voran die Internetkonzerne BAIDU Inc. und Tencent Holdings Ltd. ...

