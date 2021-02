Day- und Momentumtrades laufen wie am Schnürchen - Blick auf zwei +10% Trades von Freitag im Chat #markbericht #videoanalyse

Daytrading und Swingtrading ideal mischen



Es gibt Phasen im Gesamtmarkt, wo ich bewusst das Swingtrading ein wenig zurückfahre und erst nach Pullbacks wieder hochfahre. In diesen Zeiten ist es natürlich von Vorteil, wenn man gleichzeitig die Stärke des Marktes für aktive Daytrades in diversen Momentumaktien nützen kann. Im heutigen Video zeige ich Dir, wie wir am Freitag gleich zwei +10% Treffer im Traders Live Chat von ratgeberGELD aktivieren konnten.



Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.





