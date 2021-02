Unterföhring (ots) -- Neue Staffel von Magier Farid mit unglaublichen Illusionen zusammen mit den größten deutschen Sport-Stars- Hochkarätige Gäste der ersten beiden Episoden: Miriam und Felix Neureuther sowie Fußballweltmeister Lothar Matthäus- Gäste der weiteren Episoden: Malaika Mihambo, Kristina Vogel, Boris Becker, Julian Draxler, Benedikt Höwedes, Dennis Schröder und Nico Rosberg- "Farid - Magic unplugged" in der Sports-Edition ab 1. März immer montags um 20.15 Uhr mit Doppelfolgen auf Sky One, Sky Ticket und auch auf Abruf- Produziert von Banijay Productions Germany GmbHUnterföhring (ots) - Unterföhring, 15. Februar 2021 - Er zaubert wieder: Nach der ersten erfolgreichen Staffel "Farid - Magic unplugged" 2018 mit Stars wie Helene Fischer, Cro oder Dirk Nowitzki geht jetzt die zauberhafte Reise des bekannten Illusionisten auf Sky weiter. Farid trifft in den neuen Episoden die größten deutschen Stars der Sportwelt.Zum Auftakt der neuen Staffel verzaubert Farid das Ehepaar Neureuther. Mit Miriam Neureuther geht es zum Start hoch hinaus: Auf der Zugspitze errät der Magier, obwohl er nichts sehen kann, die Getränke und selbst die Gedanken der Biathlon-Weltmeisterin.Bei ihrem Mann Felix Neureuther dreht sich hingegen alles um Willensstärke. Farid verwandelt vor seinen Augen Wasser zu Eis und anschließend sogar zu Schnee und selbst ein Zebra spielt eine nicht unwichtige Rolle.Felix Neureuther ist völlig baff: "In den letzten Minuten ist so viel passiert, das ich mir nicht erklären kann - einfach irre."Mit Fußballstar und Sky Experte Lothar Matthäus geht es in die Allianz Arena. Dort verblüfft Farid vor den Augen von Matthäus mit zwei Zauberwürfeln. Außerdem testet der Magier sein Poker Face und verzaubert Matthäus und die Zuschauer mit einer großartigen Illusion rund um Fotos seiner Karriere sowie einem Geldschein."Manchmal ist man ja baff, wenn ein tolles Tor geschossen wird. Aber heute bin ich doppelt baff und begeistert - keine Ahnung, wie das funktioniert," so der Weltmeister von 1990.Zu sehen sind die beiden ersten Doppelfolgen mit Miriam und Felix Neureuther sowie Lothar Matthäus ab 1. März um 20.15 Uhr auf Sky One, sowie auf Abruf auch auf Sky Ticket und Sky Q.In den weiteren Episoden sind zudem die Leichtathletin und Weltmeisterin im Weitsprung Malaika Mihambo, die zweifache Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, Tennis-Legende Boris Becker, die Fußball-Weltmeister Julian Draxler und Benedikt Höwedes, NBA-Star Dennis Schröder und der Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg zu sehen.Facts:Originaltitel: "Farid - Magic unplugged: Sports Edition", Magie-Show, neun Episoden und ein Best-of als Doppelfolgen je ca. 30 Minuten, D 2020. Produziert wird "Farid - Magic unplugged" von Banijay Productions Germany GmbH.Über Sky One:Der Entertainmentsender Sky One zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4838223