Die nächste regelmäßige Einnahmequelle tut sich für EMX Royalty auf. Der türkische Partner Esan Eczacibasi Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.S. ("Esan") rechnet mit einem Produktionsbeginn noch dieses Jahr auf der Blei-Zink-Silber-Lagerstätte Bayla.

EMX in der Türkei

Das in der westlichen Türkei gelegene Bayla-Projekt hatte EMX Royalty (4,47 CAD, 2,86 Euro; CA36873J1075) einst selbst generiert. Nach den durchgeführten Explorationsarbeiten verkaufte EMX Ende 2019 Bayla an die Esan Eczacibasi Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.S., kurz Esan, und sicherte sich eine vierprozentige NSR-Gebühr. Nun hat Esan mit den Bauarbeiten am 4.900-Meter-Stollen begonnen. Die kommerzielle Produktion soll im vierten Quartal 2021 starten.

Das Bayla-Projekt

Das Bayla-Projekt befindet sich auf historischem Gebiet. Schon seit dem Altertum fand hier Bergbau im Namen von Griechen und Römern statt. Der Bezirk, in dem Bayla liegt, besitzt ausgedehnte Zonen von Blei-, Zink- und Silbermineralisierungen. In tieferen Lagen ist eine kupferreiche Mineralisierung gegeben. Auf dem Gelände betreibt Esan, direkt neben Bayla, bereits eine Blei-Zink-Mine und eine Flotationsanlage. Diese läuft aktuell noch unter dem Namen Hastanetepe, wird aber umbenannt in Bayla North. Da Hastanetepe direkt benachbart zu Bayla liegt, lassen sich Rückschlüsse auf die Mineralisierung bei Bayla ziehen, denn es herrschen ähnliche geologische Gegebenheiten.

Erfolgreiche Arbeiten von Esan

Im Jahr 2020 führte Esan ein großes Bohrprogramm durch, auch in größeren Tiefen und dies war ein Erfolg. Der 4.900-Meter-Stollen wird die endgültige Tiefe in rund zweieinhalb Jahren erreichen. Die Produktion kann aber früher beginnen. Die endgültige Tiefe wird etwa 650 Meter betragen. Während die Arbeiten am Stollen vorangehen, sollen im laufenden Jahr 60.000 Meter Explorationsbohrungen durchgeführt werden, um das ganze Potenzial der Liegenschaft zu ergründen. Am Beispiel des Bayla-Projektes und dessen Werdegang sieht man wieder einmal, wie ...

