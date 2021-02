Whitney Wolfe Herd ist 31 Jahre alt. Sie hat ihre Datingplattform Bumble erfolgreich an der New Yorker Börse platziert und sich damit einen weiteren Rekord gesichert. Am Donnerstag listete die Wall Street die Aktie unter dem Kürzel BMBL im Technologie-Index Nasdaq. Während der Ausgabepreis zwischen 37 und 39 US-Dollar liegen sollte, startete die Aktie bei 43 Dollar und schoss innerhalb von wenigen Stunden auf 76 Dollar. Herd besitzt 21,54 Millionen Aktien und darf sich somit über ein milliardenschweres Vermögen freuen. Sie ist die jüngste Gründerin in der ...

