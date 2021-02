NIKOSIA (dpa-AFX) - Das EU-Mitglied Zypern plant, vom 1. April an alle Einschränkungen für gegen das Corona-Virus geimpfte Touristen aus Israel aufheben. Dies berichtete das Nachrichtenportal der zyprischen Zeitung "Fileleftheros" am Montag.

"Israelische Bürger, die geimpft sind, werden vom 1. April an keinen Test vorweisen und auch nicht in Quarantäne gehen müssen", wenn sie nach Zypern reisen, sagte der zyprische Präsident Nikos Anastasiades demnach bei einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu. Das Treffen Netanjahu-Anastasiades habe am Vortag in Jerusalem stattgefunden, berichtete der staatliche Rundfunk. Der Tourismus zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen Zyperns.

In der EU wird kontrovers über eine mögliche Aufhebung von Reisebeschränkungen für Menschen mit Corona-Impfung diskutiert. Als erster hatte sich der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis für Reisefreiheit von Geimpften eingesetzt. Mit einer EU-Entscheidung wird jedoch vorerst nicht gerechnet. Zwar arbeiten die 27 EU-Staaten an einem gemeinsamen Impfpass. Die Debatte über mögliche damit verbundene Vorteile wurde jedoch im Januar vertagt. Ein Grund dafür wurde angegeben, es sei noch ungeklärt, ob bereits geimpfte Menschen andere anstecken könnten./tt/DP/nas