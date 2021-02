Der deutsche Leitindex ist mit Unterstützung aus Asien - der Nikkei erreichte erstmals seit drei Jahrzehnten wieder die Marke von 30.000 Punkten - freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Ein neuer Rekord ist bis dato aber noch nicht aufgestellt worden, was auch mit der feiertagsbedingten Zwangspause an der Wall Street zusammenhängen könnte. Die Nachrichtenlage ist ebenfalls sehr dünn, sodass die entscheidenden Impulse fehlen. Mehr dazu im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

