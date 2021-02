Dundee Precious Metals Inc. veröffentlichte kürzlich die operativen und finanziellen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2020. Es folgen die wichtigsten Zahlen des Geschäftsjahres im Überblick:? Umsatz: 609,6 Mio. USD, vgl. zu 404,4 Mio. USD in 2019? Adjustiertes EBITDA: 319,3 Mio. USD, vgl. zu 140,4 Mio. USD in 2019? Adjustierter Nettogewinn: 193,4 Mio. USD, vgl. zu 36,5 Mio. USD in 2019? Adjustierter Nettogewinn pro Aktie: 1,07 USD, vgl. zu 0,20 USD in 2019? Operativer Cashflow: 197,0 Mio. USD, vgl. zu 96,9 Mio. USD in 2019? Metallproduktion in Konzentraten:- Gold: 298.289 oz, vgl. zu 230.592 oz in 2019 - Kupfer: 35,6 Mio. Pfund, vgl. zu 37,3 Mio. Pfund in 2019 - Silber: 204.657 oz, vgl. zu 180.370 oz in 2019? All-In-Sustaining-Kosten je Unze Gold: 654 USD, vgl. zu 725 USD in 2019© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de