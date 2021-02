15. Februar 2021

Einladung zum Conference Call für Investoren, Analysten und Medien

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zu unserem Conference Call betreffend Präsentation der Jahresergebnisse 2020 ein.

Datum Dienstag, 23. Februar 2021 Zeit 10:00 bis ca. 11:00 Uhr Referenten Peter Mettler, CEO Patrick Hauser, CFO Marcel Schneider, CEO Nova Property Fund Management AG Einwahlnummer +41 (0)58 310 50 00

Der Conference Call mit anschliessenden Fragen & Antworten findet in deutscher Sprache statt.

Wir bitten Sie, sich ca. 5 Minuten vor dem Call einzuwählen.

Die Präsentationsunterlagen stehen auf der Website der Novavest Real Estate AG www.novavest.ch, unter dem Link Investor Relations - Finanzberichte / Präsentationen am 23. Februar 2021 ab 07:00 Uhr zum Herunterladen als PDF-Datei bereit. Direktlink:

https://www.novavest.ch/de/investor-relations/'section=investor-relations__finanzberichte_praesentationen

Wir freuen uns, Sie an unserem Conference Call begrüssen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).