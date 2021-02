Bei Semperit soll es für 2020 eine Dividende geben: Der Vorstand habe entschieden, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,00 Euro je Aktie) für das Geschäftsjahr 2020 zur Beschlussfassung vorzuschlagen, wie Semperit mitteilt. "Dieser Betrag ergibt sich vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 bei zugleich nach wie vor bestehenden Unwägbarkeiten, unter anderem in Bezug auf die von der Covid-Pandemie beeinflussten weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen", so das Unternehmen.

