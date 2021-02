Der Gummiverarbeiter Semperit will auch seine Aktionäre an der guten Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 teilhaben lassen. Der Vorstand des börsennotierten Unternehmens habe entschieden, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie vorzuschlagen, teilte Semperit am Montag mit. Im Jahr 2019 machte Semperit noch einen Verlust und schüttete deshalb keine Dividende aus.Die Semperit ...

