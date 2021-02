Die Aktie des chinesischen Autobauers BYD hat in der vergangenen Handelswoche wieder deutlich im Plus geschlossen. Zwar ist der Wert noch nach wie vor in seiner Konsolidierungsformation gefangen, ein neuer Ausbruch ist aber bereits absehbar. Darauf müssen Trader jetzt besonders achten.Mitte Januar hat sich der Aufwärtstrend erneut beschleunigt und die BYD-Aktie am 25. Januar auf ein neues Rekordhoch bei 278,40 Hongkong-Dollar (HKD) katapultiert. Nach diesem steilen Anstieg ging der Titel jedoch ...

