Der Corona-Impfstoff aus dem Hause BioNTech/Pfizer hat nun auch in Japan grünes Licht erhalten. Am Sonntag wurde der Impfstoff zugelassen, nachdem bereits am Freitag ein Gremium des japanischen Gesundheitsministeriums das Okay gegeben hatte. Die Impfungen sollen nun in dieser Woche beginnen.Das Gremium des Gesundheitsministeriums gab grünes Licht in Anbetracht der Dringlichkeit der laufenden Pandemie und der Tatsache, dass der Impfstoff, der gemeinsam vom US-Pharmariesen Pfizer und seinem deutschen ...

