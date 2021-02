Trotz aller Risiken weltweit hat der DAX sich in den vergangenen Wochen und Monaten hervorragend entwickelt. So konnte der deutsche Leitindex nun kürzlich erstmals in seiner Geschichte die Marke von 14.000 Punkten überwinden. Besonders stark zeigte sich dabei vor allem eine Aktie, welche die meisten Anleger für eine Spitzenplatzierung eher nicht auf dem Schirm gehabt haben dürften. So ist aktuell mit einem Plus von 16 Prozent seit dem 1. Januar Covestro derzeit der bisher erfolgreichste DAX-Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...