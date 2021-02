Die Aktionäre des Gummi- und Kautschukherstellers Semperit (ISIN: AT0000785555) erhalten in diesem Jahr eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie, wie am Montag berichtet wurde. Im Vorjahr gingen die Anteilsinhaber leer aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 26,10 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,74 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 27. April 2021 statt. Dividenden Ex-Tag ist der ...

