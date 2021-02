Die Ölpreise haben am Montagvormittag zugelegt. Gegen 11.40 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 63,21 US-Dollar und damit 1,25 Prozent höher als zuletzt am Freitag. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 0,51 Prozent auf 60,63 Dollar.Die Preise erholten sich somit von Verlusten am vergangenen Freitag. Grund seien sowohl die hohe Nachfrage aus Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...