FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Astrazeneca nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Der Jahresausklang des Pharmakonzerns lasse Gutes für 2021 erwarten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Start ins neue Jahr sei bislang aber unspektakulär. Der Markt werde noch etwas Zeit brauchen, um die Vorteile der Alexion-Übernahme zu schätzen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / 06:58 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

