Südafrika ist seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten von anhaltenden inneren Konflikten geprägt, die ihre Ursache zu einem beachtlichen Ausmaß eine Hinterlassenschaft der Kolonialzeit sind. Hierzu gehören insbesondere jene, die mit der "institutionellen Ineffizienz' staatlicher Institutionen verbunden sind. Die Kollateralschäden dieser Ineffizienz ziehen sich insbesondere durch die staatlichen Behörden und Staatsunternehmen. Nach Aufhebung der Rassentrennung wurden Letztere aber eben auch zu einem Verschiebebahnhof für Funktionäre des ANC, was zu einer chronischen Steuerungsschwäche südafrikanischer Staatsbetriebe führte. Die Diskussion, welchen Einfluss das "Black Empowerment' in dieser Situation spielt, hält bis heute an, ebenso wie die chronisch instabile Energieversorgung.

