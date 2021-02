Mein grösstes Depot, dass ich seit 2012 mit Fokus auf innovative Wachstumsfirmen weltweit führe hat nun das 10 Jahresziel deutlich übertroffen und konnte um 1250% seit 2012 zulegen. Dies ist daher ein guter Zeitpunkt 10 Dinge als ein Video zu teilen, die ich in dieser Zeit gelernt habe. Einige Fehler die ich früher gemacht habe, würde ich so heute nicht mehr machen. Fehler sind jedoch gut, wenn man sie früh macht und auch richtig analysiert. So bin ich auch für einen Totalverlust dankbar, da dieser zur Entwicklung des Modells des fairen KGV's geführt hat und das für mich schwierige Jahr 2018 nutze ich […] ...

