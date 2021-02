Baidu & Tencent trotzen der Krise

Als weltweit einzige der großen Volkswirtschaften gelang es China, auch im Krisenjahr 2020 Wachstum zu generieren. Hierbei ist vor allem das Tempo, in dem die Volksrepublik die konjunkturellere Erholung schaffte, beeindruckend. Einer Vielzahl internationaler Unternehmen hilft dieser starke wirtschaftliche Aufschwung im Reich der Mitte enorm. Im Besonderen profitieren jedoch chinesische Unternehmen von der ökonomischen Erholung in ihrer Heimat, allen voran die Internetkonzerne Baidu Inc. und Tencent Holdings Ltd..

Chinas Exporte steigen rasant

Auch wenn die chinesische Wirtschaft im vergangenen Jahr das geringste Wachstum seit 1976 verzeichnete, ist die dortige Lage weitaus besser als in anderen Teilen der Welt. Wie das chinesische Statistikamt Anfang Januar verkündete, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zu 2019 um 2,3 Prozent.

Bildquelle: Pixabay / klaushh

Insbesondere das starke vierte Quartal, mit einem Wachstum von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, verhalf zu diesem positiven Ergebnis. Es zeigt sich, dass das Ursprungsland des Coronavirus deutlich besser durch die Krise navigiert, als dies in Europa oder den USA der Fall ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...