Das Mittags-Update der LS-X blickt auf den DAX, die Aktien von Sanofi, die Quartalszahlen von Uber und die Übernahme bei Akasol. Stabiler DAX in Rekordnähe Nach der Rückkehr des DAX über 14.000 Punkte in der Vorwoche konnte der Index gleich zum Wochenstart diese Richtung beibehalten. Vorbörslich notierten wir auf einem Rekordlevel in der Nähe der 14.200 und sind nun rund 100 Punkte tiefer: Nach dem Live-Blick auf den Markt widmen wir uns mit Andreas ...

